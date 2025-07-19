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В ВФП поздравили Мальцева с золотой медалью на чемпионате мира

В ВФП поздравили Мальцева с золотой медалью на чемпионате мира
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поздравил синхрониста Александра Мальцева, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Саша — упорный спортсмен. У него были все шансы. Он был вправе рассчитывать на успех, который к нему пришёл заслуженно. Саша — одна из фигур, которая приковала к себе внимание. Он первопроходец в синхронном плавании, человек, который десятки лет находился на самом высоком уровне. Поздравляю его! Надеемся, что это наша не последняя медаль в синхронном плавании», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию, одержав победу в технической программе соревнований солистов на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.

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