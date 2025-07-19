В ВФП поздравили Мальцева с золотой медалью на чемпионате мира

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поздравил синхрониста Александра Мальцева, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира.
«Саша — упорный спортсмен. У него были все шансы. Он был вправе рассчитывать на успех, который к нему пришёл заслуженно. Саша — одна из фигур, которая приковала к себе внимание. Он первопроходец в синхронном плавании, человек, который десятки лет находился на самом высоком уровне. Поздравляю его! Надеемся, что это наша не последняя медаль в синхронном плавании», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию, одержав победу в технической программе соревнований солистов на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.
- 19 июля 2025
-
11:24
-
11:22
-
11:10
-
10:59
-
10:34
-
10:33
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:02
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
08:28
-
08:12
-
06:27
-
04:30
- 18 июля 2025
-
23:32
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
19:48
-
19:31
-
17:02
-
16:49
-
16:41
-
15:57
-
15:31
-
14:21
-
13:52
-
13:15
-
12:53
-
12:45
-
12:26
-
12:20