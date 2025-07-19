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Киселёва: рады за Мальцева, после длительного перерыва случилось блистательное возвращение

Киселёва: рады за Мальцева, после длительного перерыва случилось блистательное возвращение
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва поделилась эмоциями после победы российского синхрониста Александра Мальцева в технической программе соревнований солистов на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«От всей души поздравляю Сашу лично и весь тренерский штаб с уверенной, заслуженной и долгожданной победой! Проведена большая работа. После длительного перерыва случилось блистательное возвращение. Это очень радостная новость для всего синхронного плавания! Мы все очень рады Сашиной золотой медали, гордимся им.

Ожидаемо ли было от Саши золото или нет — сложный вопрос. Вы прекрасно знаете, что в синхронном плавании кардинально поменялись правила. Плюс был длительный перерыв. Все ехали на чемпионат мира в собранном состоянии. Давайте будем болеть и поддерживать наших спортсменов, порадуемся, что первое золото именно у синхронистов. Саша завоевал свою пятую золотую мировую медаль!» — сказала Киселёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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