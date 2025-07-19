Александр Мальцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Российский синхронист Александр Мальцев начал своё выступление на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе, показав результат 251,7133 балла. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

На ЧМ-2025 Мальцев выступит ещё в трёх программах: в понедельник, 21 июля, в произвольном соло, в среду, 23 июля, в техническом микст дуэте, в четверг, 24 июля, в произвольном микст дуэте.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.