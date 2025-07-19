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Александр Мальцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Александр Мальцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
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Российский синхронист Александр Мальцев начал своё выступление на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе, показав результат 251,7133 балла. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

На ЧМ-2025 Мальцев выступит ещё в трёх программах: в понедельник, 21 июля, в произвольном соло, в среду, 23 июля, в техническом микст дуэте, в четверг, 24 июля, в произвольном микст дуэте.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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