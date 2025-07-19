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В честь победы Мальцева на ЧМ-2025 вместо гимна России играл гимн World Aquatics

В честь победы Мальцева на ЧМ-2025 вместо гимна России играл гимн World Aquatics
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Сегодня, 19 июля, в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта победу одержал российский синхронист Александр Мальцев. На церемонии награждения в честь его победы вместо гимна России сыграл гимн World Aquatics. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

Напомним, в социальных сетях во время участия на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре нейтральным спортсменам запрещается упоминать Россию в любом формате, включая эмодзи с флагами, триколоры, логотипы и другие изображения, использовать логотип федерации, размещать фотографии со стартов в России, если на них есть триколор, логотипы или другая запрещённая символика.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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