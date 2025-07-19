В честь победы Мальцева на ЧМ-2025 вместо гимна России играл гимн World Aquatics

Сегодня, 19 июля, в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта победу одержал российский синхронист Александр Мальцев. На церемонии награждения в честь его победы вместо гимна России сыграл гимн World Aquatics. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, в социальных сетях во время участия на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре нейтральным спортсменам запрещается упоминать Россию в любом формате, включая эмодзи с флагами, триколоры, логотипы и другие изображения, использовать логотип федерации, размещать фотографии со стартов в России, если на них есть триколор, логотипы или другая запрещённая символика.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа.