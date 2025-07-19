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В World Aquatics назвали ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ-2025

В World Aquatics назвали ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ-2025
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Международная федерация плавания (World Aquatics) отреагировала на победу синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Первый победитель чемпионата мира — 2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», — говорится в сообщении World Aquatics.

Александру Мальцеву 30 лет. Золото в сольной технической программе для него стало пятым на чемпионатах мира и дебютным в сольных выступлениях. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы). Кроме того, Александр является шестикратным чемпионом Европы.

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