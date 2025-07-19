В World Aquatics назвали ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ-2025

Международная федерация плавания (World Aquatics) отреагировала на победу синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

«Первый победитель чемпионата мира — 2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», — говорится в сообщении World Aquatics.

Александру Мальцеву 30 лет. Золото в сольной технической программе для него стало пятым на чемпионатах мира и дебютным в сольных выступлениях. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы). Кроме того, Александр является шестикратным чемпионом Европы.