В World Aquatics назвали ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ-2025
Поделиться
Международная федерация плавания (World Aquatics) отреагировала на победу синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600
«Первый победитель чемпионата мира — 2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», — говорится в сообщении World Aquatics.
Александру Мальцеву 30 лет. Золото в сольной технической программе для него стало пятым на чемпионатах мира и дебютным в сольных выступлениях. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы). Кроме того, Александр является шестикратным чемпионом Европы.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2025
-
12:52
-
12:47
-
12:21
-
12:08
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:10
-
10:59
-
10:34
-
10:33
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:02
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
08:28
-
08:12
-
06:27
-
04:30
- 18 июля 2025
-
23:32
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
19:48
-
19:31
-
17:02
-
16:49
-
16:41
-
15:57
-
15:31
-
14:21
-
13:52