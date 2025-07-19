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Синхронист Мальцев поделился эмоциями после победы на ЧМ-2025 в технической программе

Синхронист Мальцев поделился эмоциями после победы на ЧМ-2025 в технической программе
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев поделился эмоциями после победы в технической программе мужских сольных соревнований чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Перед чемпионатом мира старался настроиться на максимально хорошую подготовку во всех четырёх видах программы. Так как мы ставили новое произвольное соло, работали над дуэтом и также над техническим соло. В общем все эмоции были направлены только на подготовку. Большое волнение присутствовало, и нужно было с этим справиться. Это был самый сложный момент, но с первым выступлением появилась уверенность», – приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

Для Александра Мальцева победа на ЧМ-2025 в технической программе сольных соревнований синхронистов стала первой личной в карьере. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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