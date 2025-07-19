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Александра Пацкевич — о победе Мальцева: было боязно с учётом вчерашних полуфиналов

Александра Пацкевич — о победе Мальцева: было боязно с учётом вчерашних полуфиналов
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич поделилась эмоциями после победы Александра Мальцева в технической программе сольных соревнований у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

— Я очень рада за Сашу, за тренеров, за весь наш тренерский штаб, что он сегодня победил, несмотря на всё происходящее.

— Вчерашний итог квалификации не заставил задуматься, что в этот раз можно вообще остаться без золота?
— Всегда есть опасения, всегда есть такое. У нас субъективный вид спорта, наш вид спорта это и предполагает, и было боязно с учётом вчерашних полуфиналов, но мы верим в наших спортсменов и тренеров, поддерживаем их и ждём, – приводит слова Пацкевич Матч ТВ.

Ранее в предварительных соревнованиях в технической программе у женских дуэтов синхронистки Майя Дорошко/Татьяна Гайдай заняли промежуточное третье место, уступив лидерам Анне-Марии Александри/Эйрине-Марине Александри из Австрии более восьми баллов.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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