Александра Пацкевич — о победе Мальцева: было боязно с учётом вчерашних полуфиналов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич поделилась эмоциями после победы Александра Мальцева в технической программе сольных соревнований у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

— Я очень рада за Сашу, за тренеров, за весь наш тренерский штаб, что он сегодня победил, несмотря на всё происходящее.

— Вчерашний итог квалификации не заставил задуматься, что в этот раз можно вообще остаться без золота?

— Всегда есть опасения, всегда есть такое. У нас субъективный вид спорта, наш вид спорта это и предполагает, и было боязно с учётом вчерашних полуфиналов, но мы верим в наших спортсменов и тренеров, поддерживаем их и ждём, – приводит слова Пацкевич Матч ТВ.

Ранее в предварительных соревнованиях в технической программе у женских дуэтов синхронистки Майя Дорошко/Татьяна Гайдай заняли промежуточное третье место, уступив лидерам Анне-Марии Александри/Эйрине-Марине Александри из Австрии более восьми баллов.