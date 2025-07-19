Мальцев: наш спорт сейчас похож на лотерею, я не был уверен ни в одной своей программе

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о своей первой личной медали на чемпионатах мира. Сегодня, 19 июля, он победил в технической программе мужских сольных соревнований на ЧМ-2025 в Сингапуре.

— Это твоя первая личная медаль на чемпионатах мира, до этого были только дуэты. Ощущения другие?

— Да, впервые я выступаю на чемпионате мира в сольной программе. Впечатления новые, но в большей степени потому, что это первый старт за три года на международной арене. Он был как первый раз, поэтому я сейчас больше не почувствовал разницу между соло или дуэтом. Скорее то, что всё это начинается с начала.

Плюс — изменились правила, мы сейчас выступаем в совершенно новом виде спорта. Это не то синхронное плавание, которое было в 2019 году на чемпионате мира. Абсолютно новый вид спорта.

Я не был уверен ни в одной программе, потому что наш спорт сейчас больше похож на лотерею, и, как мы видели на предыдущих соревнованиях, сильный спортсмен может отлететь на низкое место, а соперник не очень высокого класса — подняться на высшую ступень пьедестала. Поэтому здесь важно соблюсти баланс, нужно, чтобы была очень высокая техника, хорошие художественные впечатления и ещё определённый концепт сложности и, конечно, благосклонность судей, — приводит слова Мальцева «Спорт-экспресс».