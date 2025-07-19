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Мальцев: наш спорт сейчас похож на лотерею, я не был уверен ни в одной своей программе

Мальцев: наш спорт сейчас похож на лотерею, я не был уверен ни в одной своей программе
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о своей первой личной медали на чемпионатах мира. Сегодня, 19 июля, он победил в технической программе мужских сольных соревнований на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

— Это твоя первая личная медаль на чемпионатах мира, до этого были только дуэты. Ощущения другие?
— Да, впервые я выступаю на чемпионате мира в сольной программе. Впечатления новые, но в большей степени потому, что это первый старт за три года на международной арене. Он был как первый раз, поэтому я сейчас больше не почувствовал разницу между соло или дуэтом. Скорее то, что всё это начинается с начала.
Плюс — изменились правила, мы сейчас выступаем в совершенно новом виде спорта. Это не то синхронное плавание, которое было в 2019 году на чемпионате мира. Абсолютно новый вид спорта.
Я не был уверен ни в одной программе, потому что наш спорт сейчас больше похож на лотерею, и, как мы видели на предыдущих соревнованиях, сильный спортсмен может отлететь на низкое место, а соперник не очень высокого класса — подняться на высшую ступень пьедестала. Поэтому здесь важно соблюсти баланс, нужно, чтобы была очень высокая техника, хорошие художественные впечатления и ещё определённый концепт сложности и, конечно, благосклонность судей, — приводит слова Мальцева «Спорт-экспресс».

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