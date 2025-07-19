Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой о допуске россиян

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа в письме Белорусской федерации гандбола сообщил, что организация направила письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой допустить российские и белорусские команды до международных турниров.

«Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всём мире.

После обмена информацией с МОК 5 июня 2025 года IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждём официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом», — говорится в письме, опубликованном на сайте Белорусской федерации гандбола.