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Синхронист Мальцев высказался о победе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта

Синхронист Мальцев высказался о победе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о победе на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в технической программе сольных соревнований мужчин в Сингапуре, отметив, с какими сложностями ему пришлось столкнуться во время старта.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Я очень счастлив победе в состязании солистов. Очень рад, что мы вернулись на международную арену и мне удалось выполнить все поставленные цели. Было очень волнительно выступать под первым стартовым номером в финале, но сейчас испытываю облегчение и полную удовлетворённость.

Конечно, каждый чемпионат мира отличается от предыдущих. Где-то были одни соперники, где-то — другие. Сейчас мы выступаем в совершенно другом статусе и возвращаемся после долгого отсутствия. Плюс выступаем по совершенно новым правилам. Можно сказать, что выступаем в совершенно новом виде спорта. Поэтому эмоции и впечатления от этого чемпионата мира несравнимы ни с одним из прошлых», – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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