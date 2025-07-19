Синхронист Мальцев высказался о победе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о победе на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в технической программе сольных соревнований мужчин в Сингапуре, отметив, с какими сложностями ему пришлось столкнуться во время старта.

«Я очень счастлив победе в состязании солистов. Очень рад, что мы вернулись на международную арену и мне удалось выполнить все поставленные цели. Было очень волнительно выступать под первым стартовым номером в финале, но сейчас испытываю облегчение и полную удовлетворённость.

Конечно, каждый чемпионат мира отличается от предыдущих. Где-то были одни соперники, где-то — другие. Сейчас мы выступаем в совершенно другом статусе и возвращаемся после долгого отсутствия. Плюс выступаем по совершенно новым правилам. Можно сказать, что выступаем в совершенно новом виде спорта. Поэтому эмоции и впечатления от этого чемпионата мира несравнимы ни с одним из прошлых», – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.