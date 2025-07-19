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Чемпион мира Мальцев рассказал, как изменилось синхронное плавание за время бана России

Чемпион мира Мальцев рассказал, как изменилось синхронное плавание за время бана России
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как изменилось мировое синхронное плавание за время его отсутствия на международных стартах. Мальцев одержал победу в технической программе мужских сольных соревнований на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Готовясь к этому чемпионату мира, мы, как и ранее, ставили перед собой самые высокие задачи. Понимали, что в связи с изменением правил в нашем виде стало больше субъективности. Много внешних факторов могут повлиять на результат. Мы старались от всего постороннего абстрагироваться и показать только хорошее с точки зрения и технического исполнения, и артистичности, и в целом сложности», – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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