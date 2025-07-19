Чемпион мира Мальцев рассказал, как изменилось синхронное плавание за время бана России

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как изменилось мировое синхронное плавание за время его отсутствия на международных стартах. Мальцев одержал победу в технической программе мужских сольных соревнований на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Готовясь к этому чемпионату мира, мы, как и ранее, ставили перед собой самые высокие задачи. Понимали, что в связи с изменением правил в нашем виде стало больше субъективности. Много внешних факторов могут повлиять на результат. Мы старались от всего постороннего абстрагироваться и показать только хорошее с точки зрения и технического исполнения, и артистичности, и в целом сложности», – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в нейтральном статусе.