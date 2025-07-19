Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев: телефон разрывается от поздравлений!

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, какое количество поздравлений он получает после победы в технической программе сольных соревнований мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

«Сейчас у меня телефон разрывается от поздравлений. Сразу после окончания соревнований и долгожданного золота людей начали писать огромное количество приятных слов. Я даже не успеваю всем ответить. Приятно осознавать, что люди смотрели выступление в прямом эфире, болели, переживали. Это дорогого стоит» – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Для Александра Мальцева победа на ЧМ-2025 в технической программе сольных соревнований синхронистов стала первой личной в карьере. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).