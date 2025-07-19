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Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев: телефон разрывается от поздравлений!

Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев: телефон разрывается от поздравлений!
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, какое количество поздравлений он получает после победы в технической программе сольных соревнований мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Сейчас у меня телефон разрывается от поздравлений. Сразу после окончания соревнований и долгожданного золота людей начали писать огромное количество приятных слов. Я даже не успеваю всем ответить. Приятно осознавать, что люди смотрели выступление в прямом эфире, болели, переживали. Это дорогого стоит» – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Для Александра Мальцева победа на ЧМ-2025 в технической программе сольных соревнований синхронистов стала первой личной в карьере. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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