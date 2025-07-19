Россия впервые с 1994 года осталась без медали в финале ЧМ в синхронном плавании

Российские синхронистки впервые с 1994 года остались без медали на чемпионате мира. На ЧМ-1994 россиянки не завоевали ни одной медали. Тогда Ольга Седакова стала четвёртой в сольной дисциплине и сольных фигурных упражнениях, в дуэте Ольга Брусникина и Юлия Панкратова стали пятыми, а в командах Россия заняла четвёртое место.

На чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре, Татьяна Гайдай в сольной технической программе заняла 12-е место. Она показала результат 228,5625.

Отметим, что, начиная с ЧМ-1998 и по сегодняшний день, представители России завоёвывали медали в каждом финале каждой дисциплины на всех чемпионатах мира, в которых принимали участие.