Синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на ЧМ-2025
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Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 228,5625.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Сюй Хуэйянь
Китай
272.9917
2
Василина Хондошко
Беларусь
260.5416
3
Ирис Тио Касас
Испания
260.2917
Победу одержала китаянка Сюй Хуэйянь с результатом 272,9917. Серебро завоевала Василина Хондошко из Беларуси (260,5416). Тройку лидеров замкнула представительница Испании Ирис Тио Касас (260,2917).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа:
1. Сюй Хуэйянь (Китай) — 272,9917 балла.
2. Василина Хондошко (Беларусь) — 260,5416.
3. Ирис Тио Касас (Испания) — 260,2917.
4. Василики Александри (Австрия) — 253,8417.
5. Клара Блайер (Германия) — 253,28,92…
12. Татьяна Гайдай (Россия) — 228,5625.
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