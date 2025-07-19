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Синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на ЧМ-2025

Синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на ЧМ-2025
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Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 228,5625.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Сюй Хуэйянь
Китай
272.9917
2
Василина Хондошко
Беларусь
260.5416
3
Ирис Тио Касас
Испания
260.2917

Победу одержала китаянка Сюй Хуэйянь с результатом 272,9917. Серебро завоевала Василина Хондошко из Беларуси (260,5416). Тройку лидеров замкнула представительница Испании Ирис Тио Касас (260,2917).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа:

1. Сюй Хуэйянь (Китай) — 272,9917 балла.

2. Василина Хондошко (Беларусь) — 260,5416.

3. Ирис Тио Касас (Испания) — 260,2917.

4. Василики Александри (Австрия) — 253,8417.

5. Клара Блайер (Германия) — 253,28,92…

12. Татьяна Гайдай (Россия) — 228,5625.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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