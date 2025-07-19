Синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на ЧМ-2025

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 228,5625.

Победу одержала китаянка Сюй Хуэйянь с результатом 272,9917. Серебро завоевала Василина Хондошко из Беларуси (260,5416). Тройку лидеров замкнула представительница Испании Ирис Тио Касас (260,2917).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа:

1. Сюй Хуэйянь (Китай) — 272,9917 балла.

2. Василина Хондошко (Беларусь) — 260,5416.

3. Ирис Тио Касас (Испания) — 260,2917.

4. Василики Александри (Австрия) — 253,8417.

5. Клара Блайер (Германия) — 253,28,92…

12. Татьяна Гайдай (Россия) — 228,5625.