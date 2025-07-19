Призёр ЧМ-2025 испанец Гонсалес-Бонеу рассказал, какую роль сыграл Мальцев в его карьере
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в технической программе сольных соревнований по синхронному плаванию испанец Деннис Гонсалес-Бонеу рассказал, как на старте карьеры его вдохновлял пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, который стал чемпионом в этом виде программы.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600
«Когда я начал выступать в синхронном плавании, он был тем, на кого я равнялся. Он мне очень многое дал, ведь в 2010-е он был самым успешным спортсменом. И сегодня я понимал, что мне будет сложно победить, но я рад стоять рядом с ним.
Вдохновляет ли он меня? Да, очень. Мальцев, Джорджо Минизини, Пау Рибас. Эти трое — самые важные в моей истории», – приводит слова Гонсалеса-Бонеу ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2025
-
15:56
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
14:56
-
14:47
-
14:36
-
14:12
-
14:05
-
13:53
-
13:40
-
13:07
-
12:52
-
12:47
-
12:21
-
12:08
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:10
-
10:59
-
10:34
-
10:33
-
10:26
-
10:13
-
10:02
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
08:28
-
08:12
-
06:27
-
04:30
- 18 июля 2025
-
23:32
-
21:58