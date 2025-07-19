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Призёр ЧМ-2025 испанец Гонсалес-Бонеу рассказал, какую роль сыграл Мальцев в его карьере

Призёр ЧМ-2025 испанец Гонсалес-Бонеу рассказал, какую роль сыграл Мальцев в его карьере
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Серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в технической программе сольных соревнований по синхронному плаванию испанец Деннис Гонсалес-Бонеу рассказал, как на старте карьеры его вдохновлял пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, который стал чемпионом в этом виде программы.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

«Когда я начал выступать в синхронном плавании, он был тем, на кого я равнялся. Он мне очень многое дал, ведь в 2010-е он был самым успешным спортсменом. И сегодня я понимал, что мне будет сложно победить, но я рад стоять рядом с ним.

Вдохновляет ли он меня? Да, очень. Мальцев, Джорджо Минизини, Пау Рибас. Эти трое — самые важные в моей истории», – приводит слова Гонсалеса-Бонеу ТАСС.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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