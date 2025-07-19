Призёр ЧМ-2025 испанец Гонсалес-Бонеу рассказал, какую роль сыграл Мальцев в его карьере

Серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в технической программе сольных соревнований по синхронному плаванию испанец Деннис Гонсалес-Бонеу рассказал, как на старте карьеры его вдохновлял пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, который стал чемпионом в этом виде программы.

«Когда я начал выступать в синхронном плавании, он был тем, на кого я равнялся. Он мне очень многое дал, ведь в 2010-е он был самым успешным спортсменом. И сегодня я понимал, что мне будет сложно победить, но я рад стоять рядом с ним.

Вдохновляет ли он меня? Да, очень. Мальцев, Джорджо Минизини, Пау Рибас. Эти трое — самые важные в моей истории», – приводит слова Гонсалеса-Бонеу ТАСС.