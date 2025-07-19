Российские синхронистки впервые за 18 лет остались без золота на ЧМ

Российские синхронистки впервые за 18 лет остались без золота на чемпионате мира из тех, в которых принимали участие. На ЧМ-2007 в Мельбурне Наталья Ищенко в произвольном соло заняла второе место. Она уступила француженке Виржини Дидье. На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре россиянка Татьяна Гайдай в сольной технической программе стала 12-й. Она показала результат 228,5625.

Также российские синхронистки впервые с 1994 года остались без медали на чемпионате мира. Тогда они не завоевали ни одной медали. Отметим, что, начиная с ЧМ-1998 и по сегодняшний день, представители России завоёвывали медали в каждом финале каждой дисциплины на всех чемпионатах мира, в которых принимали участие.