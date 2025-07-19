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Россиянки впервые в истории не победили в сольной технической программе на ЧМ

Россиянки впервые в истории не победили в сольной технической программе на ЧМ
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Представительницы России впервые не одержали победу в сольной технической программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. На ЧМ-2025, который проходит в Сингапуре, Татьяна Гайдай в сольной технической программе заняла 12-е место. Она показала результат 228,5625.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Сюй Хуэйянь
Китай
272.9917
2
Василина Хондошко
Беларусь
260.5416
3
Ирис Тио Касас
Испания
260.2917

В 2007 году в этой дисциплине начали разыгрывать медали на чемпионате мира. С этого момента россиянки побеждали каждый раз, когда принимали участие на ЧМ. С 2022 по 2024 год российские спортсмены не принимали участия в мировых первенствах. При этом в произвольной программе соло россиянки до отстранения лишь раз не сумели одержать победу. В 2007 году Наталья Ищенко заняла второе место, уступив француженке Виржини Дидье.

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