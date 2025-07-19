Россиянки впервые в истории не победили в сольной технической программе на ЧМ

Представительницы России впервые не одержали победу в сольной технической программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. На ЧМ-2025, который проходит в Сингапуре, Татьяна Гайдай в сольной технической программе заняла 12-е место. Она показала результат 228,5625.

В 2007 году в этой дисциплине начали разыгрывать медали на чемпионате мира. С этого момента россиянки побеждали каждый раз, когда принимали участие на ЧМ. С 2022 по 2024 год российские спортсмены не принимали участия в мировых первенствах. При этом в произвольной программе соло россиянки до отстранения лишь раз не сумели одержать победу. В 2007 году Наталья Ищенко заняла второе место, уступив француженке Виржини Дидье.