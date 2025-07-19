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Ремко Эвенепул прекратил борьбу на «Тур де Франс» во время 14-го этапа

Ремко Эвенепул прекратил борьбу на «Тур де Франс» во время 14-го этапа
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Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из Soudal Quick-Step сошёл с многодневки «Тур де Франс» — 2025 во время 14-го этапа. Во время подъёма на перевал Коль ду Турмале за 102 км до финиша бельгиец выпал из пелотона и решил прекратить борьбу. На момент схода Эвенепул был третьим в генеральной классификации и носил белую майку лучшего молодого гонщика.

В этом году на «Тур де Франс» Ремко выиграл пятый этап гонки. Он преодолел дистанцию за 36.42. В прошлом году в генеральной классификации бельгиец занял третье место.

«Тур де Франс» — 2025 проходит с 5 по 27 июля. После 13-го этапа словенец Тадей Погачар возглавляет общий зачёт.

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