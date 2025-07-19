Сергей Шишкарёв прокомментировал информацию об обращении IHF в МОК

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал информацию об обращении Международной федерации гандбола (IHF) в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу допуска российских и белорусских сборных и клубов к международным соревнованиям.

«Могу подтвердить, что ФГР получила письмо от Международной федерации гандбола за подписью Хассана Мустафы о том, что ИГФ обсуждает с МОК вопросы возвращения российских и белорусских национальных команд и клубов на международную арену.

Со своей стороны, уже более трёх лет мы ведём конструктивный диалог с ИГФ и ЕГФ по поводу того, чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях любого уровня. Считаем, что спорт должен оставаться вне политики и, как это было давно задекларировано, нести в себе объединяющее начало. Один из принципов олимпизма заключается в том, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации. К примеру, женская сборная России по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио завоевала золотые и серебряные медали, что является феноменальным результатом. И мы все видели, как много потеряла в её отсутствие прошлогодняя Олимпиада в Париже. Очень амбициозная национальная команда сейчас подобралась и у мужчин. За это время мы существенно омолодили составы и, конечно, в любой момент готовы вернуться на международную арену. У нас сейчас очень талантливое поколение гандболисток и гандболистов, которые, к сожалению, по независящим от них причинам не имеют возможности играть с лучшими сборными и клубами.

Надеюсь, что процесс сдвинется с мёртвой точки и в скором времени мы узнаем положительные новости по этому важному вопросу», – передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.