Татьяна Гайдай, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Сегодня, 19 июля, на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта российская синхронистка Татьяна Гайдай выступила в сольной технической программе. Она заняла 12-е место с результатом 228,5625. В этой дисциплине россиянки впервые не смогли одержать победу. Также впервые с 1994 года российские синхронистки остались без медали.

На ЧМ-2025 Татьяна Гайдай ещё выступит в дуэте с Майей Дорошко. Соревнования в технической программе пройдут в понедельник, 21 июля, в произвольной — в четверг, 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.