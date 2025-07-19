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Татьяна Гайдай, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Татьяна Гайдай, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
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Сегодня, 19 июля, на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта российская синхронистка Татьяна Гайдай выступила в сольной технической программе. Она заняла 12-е место с результатом 228,5625. В этой дисциплине россиянки впервые не смогли одержать победу. Также впервые с 1994 года российские синхронистки остались без медали.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Сюй Хуэйянь
Китай
272.9917
2
Василина Хондошко
Беларусь
260.5416
3
Ирис Тио Касас
Испания
260.2917

На ЧМ-2025 Татьяна Гайдай ещё выступит в дуэте с Майей Дорошко. Соревнования в технической программе пройдут в понедельник, 21 июля, в произвольной — в четверг, 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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