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Фемке Бол победила в беге на 400 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Фемке Бол победила в беге на 400 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
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Олимпийская чемпионка 2024 года нидерландская легкоатлетка Фемке Бол одержала победу на дистанции 400 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне (Великобритания).

Фемке Бол победила с результатом 52,10 секунды, опередив американку Жасмин Джонс (53,18). Замкнула тройку призёров представительница Ямайки Андренетт Найт (53,79).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Женщины, 400 м с барьерами:

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,10.
2. Жасмин Джонс (США) – 53,18.
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,79.
4. Джианна Вудрафф (Панама) – 54,00.
5. Эмма Заплеталова (Словакия) – 54,08.

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