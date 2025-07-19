Тренер Данченко высказалась о необходимости внедрения ИИ в судействе в синхронном плавании

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о необходимости внедрения технологий искусственного интеллекта в судействе на международных соревнованиях.

«Должен стоять видеорегистратор и фиксировать все градусы, докруты и недокруты, другие нюансы, которые направлены на то, чтобы сделать судейство объективным. Сейчас всё равно играет роль человеческий фактор — зрительная реакция у всех разная. Считаю, что если есть такая градация, направленная на объективность, то человеческий фактор надо выносить за скобки.

Да, артистичность должны судить люди, но технические моменты, мне кажется, однозначно должен оценивать искусственный интеллект», – приводит слова Данченко ТАСС.