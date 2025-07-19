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Россия вошла в топ-5 медального зачёта ЧМ по водным видам спорта после победы Мальцева

Сегодня, 19 июля, продолжился чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. После победы синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе Россия вошла в топ-5 медального зачёта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 19 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 19 июля:

Германия — 3 золотые медали. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали. Япония — 1 золотая и 1 бронзовая медаль. Китай — 1 золотая медаль. Россия — 1 золотая медаль; Италия — 5 серебряных медалей. Венгрия — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Испания — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Беларусь — 1 серебряная медаль. Франция — 2 бронзовые медали.

Также в сольной технической программе выступила россиянка Татьяна Гайдай. Она заняла 12-е место.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.