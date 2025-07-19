Россия вошла в топ-5 медального зачёта ЧМ по водным видам спорта после победы Мальцева
Сегодня, 19 июля, продолжился чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. После победы синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе Россия вошла в топ-5 медального зачёта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 19 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 19 июля:
- Германия — 3 золотые медали.
- Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
- Япония — 1 золотая и 1 бронзовая медаль.
- Китай — 1 золотая медаль.
- Россия — 1 золотая медаль;
- Италия — 5 серебряных медалей.
- Венгрия — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
- Испания — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
- Беларусь — 1 серебряная медаль.
- Франция — 2 бронзовые медали.
Также в сольной технической программе выступила россиянка Татьяна Гайдай. Она заняла 12-е место.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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