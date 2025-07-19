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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 19 июля, на каком месте Россия

Россия вошла в топ-5 медального зачёта ЧМ по водным видам спорта после победы Мальцева
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Сегодня, 19 июля, продолжился чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. После победы синхрониста Александра Мальцева в сольной технической программе Россия вошла в топ-5 медального зачёта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 19 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 19 июля:

  1. Германия — 3 золотые медали.
  2. Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали.
  3. Япония — 1 золотая и 1 бронзовая медаль.
  4. Китай — 1 золотая медаль.
  5. Россия — 1 золотая медаль;
  6. Италия — 5 серебряных медалей.
  7. Венгрия — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  8. Испания — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.
  9. Беларусь — 1 серебряная медаль.
  10. Франция — 2 бронзовые медали.

Также в сольной технической программе выступила россиянка Татьяна Гайдай. Она заняла 12-е место.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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