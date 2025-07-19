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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 19 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 19 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого соревновательного дня турнира и медальным зачётом.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание.
Мужчины. Соло, техническая программа:

1. Александр Мальцев (Россия) — 251,7133 балла.
2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) — 241,1667.
3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 238,1600.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание.
Женщины. Соло, техническая программа:

1. Сюй Хуэйянь (Китай) — 272,9917.
2. Василина Хондошко (Беларусь) — 260,5416.
3. Ирис Тио Касас (Испания) — 260,2917.
...
12. Татьяна Гайдай (Россия) — 228,5625.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание на открытой воде.
Женщины, нокаут-спринт 3 км:

1. Ичика Каджимото (Япония) — 6.19,9.
2. Жиневра Таддеучи (Италия) +2,0 секунды отставания.
3. Моеша Джонсон (Австралия) +3,2.
3. Беттина Фабиан (Венгрия) +3,2.
...
8. Маргарита Ершова (Россия) +7,0.
10. Ксения Мишарина (Россия) +10,4.

Плавание на открытой воде. Мужчины, нокаут-спринт 3 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 5.46,0.
2. Давид Бетлехем (Венгрия) +1,7.
3. Марк-Антуан Оливье (Франция) +5,1.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Мужчины, плей-офф:

Матч за 15-е место: Сингапур — ЮАР – 4:8.

Матч за 13-е место: Аргентина — Хорватия — 14:16.

Матчи за 9-12-е места:
Китай — Франция — 18:6;
Новая Зеландия — Великобритания — 20:12.

1/4 финала:
Австралия – Греция — 7:8;
США – Япония — 26:8;
Венгрия — Италия — 12:9;
Испания – Нидерланды — 15:13.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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