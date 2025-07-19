ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 19 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого соревновательного дня турнира и медальным зачётом.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание.

Мужчины. Соло, техническая программа:

1. Александр Мальцев (Россия) — 251,7133 балла.

2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) — 241,1667.

3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 238,1600.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание.

Женщины. Соло, техническая программа:

1. Сюй Хуэйянь (Китай) — 272,9917.

2. Василина Хондошко (Беларусь) — 260,5416.

3. Ирис Тио Касас (Испания) — 260,2917.

...

12. Татьяна Гайдай (Россия) — 228,5625.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание на открытой воде.

Женщины, нокаут-спринт 3 км:

1. Ичика Каджимото (Япония) — 6.19,9.

2. Жиневра Таддеучи (Италия) +2,0 секунды отставания.

3. Моеша Джонсон (Австралия) +3,2.

3. Беттина Фабиан (Венгрия) +3,2.

...

8. Маргарита Ершова (Россия) +7,0.

10. Ксения Мишарина (Россия) +10,4.

Плавание на открытой воде. Мужчины, нокаут-спринт 3 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 5.46,0.

2. Давид Бетлехем (Венгрия) +1,7.

3. Марк-Антуан Оливье (Франция) +5,1.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Мужчины, плей-офф:

Матч за 15-е место: Сингапур — ЮАР – 4:8.

Матч за 13-е место: Аргентина — Хорватия — 14:16.

Матчи за 9-12-е места:

Китай — Франция — 18:6;

Новая Зеландия — Великобритания — 20:12.

1/4 финала:

Австралия – Греция — 7:8;

США – Япония — 26:8;

Венгрия — Италия — 12:9;

Испания – Нидерланды — 15:13.