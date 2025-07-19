Нагорный: молодые гимнасты точно вне политики, в этом ничего не соображают и не хотят

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр-2020 Никита Нагорный высказался о допуске молодых спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Мне кажется, наши спортсмены, гимнасты, уже как никогда заслужили вернуться на международную арену, потому что это молодые ребята, которые никому ничего плохого не делали. Которые точно вне политики, которые точно в этом ничего не соображают и не хотят. Они просто тренируются для того, чтобы защищать честь нашей страны в будущем», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В октябре 2024 года Нагорный занял должность председателя комитета по развитию спортивной гимнастики в Федерации гимнастики России. Он не вошёл в список кандидатов в сборную России на 2025 год.