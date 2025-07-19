«Мы закрыли глаза на многое». Нагорный — о допуске россиян к международным стартам

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам. Он отметил, что россиянам пришлось со многими вещами смириться.

«Я отношусь к этому с большим счастьем. То, что сейчас нас потихоньку допускают, там тоже ведётся большая работа — суды и не суды. Слава богу, сейчас заявили, что командное первенство допускают — художественная и спортивная гимнастика, акробатика. Батуты уже на этапах Кубка мира выступали. И в этом году у нас наконец-то пройдёт чемпионат мира в Индонезии по спортивной гимнастике, где, надеюсь, наши гимнасты будут выступать и выступят достойно. Это большое счастье. Мы уже закрыли глаза на многое. Просто дайте нам возможность выступать. Дайте выступить молодым спортсменам», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.