Лайлз стал вторым в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги. Альфред завоевала золото

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз занял второе место в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне (Великобритания). Он пробежал ровно за 10 секунд.

Победу в забеге одержал представитель Ямайки Облик Севилл. Он преодолел дистанцию за 9,86 секунды. Тройку лидеров замкнул Зарнел Хьюз из Великобритании (10,02).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Мужчины, 100 м:

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86.

2. Ноа Лайлз (США) – 10,00.

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02.

Ранее 24-летняя Жюльен Альфред из Сент-Люсии стала победительницей забега на 200 м. Она преодолела дистанцию за 21,71 секунды. Второе место заняла британка Дина Эшер-Смит (22,25). Бронзу завоевала ещё одна британка, Эми Хант (22,31).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Женщины, 200 м:

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71.

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25.

3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31.