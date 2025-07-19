Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лайлз стал вторым в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги. Альфред завоевала золото

Лайлз стал вторым в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги. Альфред завоевала золото
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз занял второе место в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне (Великобритания). Он пробежал ровно за 10 секунд.

Победу в забеге одержал представитель Ямайки Облик Севилл. Он преодолел дистанцию за 9,86 секунды. Тройку лидеров замкнул Зарнел Хьюз из Великобритании (10,02).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Мужчины, 100 м:

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86.

2. Ноа Лайлз (США) – 10,00.

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02.

Ранее 24-летняя Жюльен Альфред из Сент-Люсии стала победительницей забега на 200 м. Она преодолела дистанцию за 21,71 секунды. Второе место заняла британка Дина Эшер-Смит (22,25). Бронзу завоевала ещё одна британка, Эми Хант (22,31).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Женщины, 200 м:

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71.

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25.

3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31.

Материалы по теме
«Я способна на мировой рекорд». Кенийская бегунья творит чудеса на Бриллиантовой лиге
«Я способна на мировой рекорд». Кенийская бегунья творит чудеса на Бриллиантовой лиге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android