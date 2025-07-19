Лайлз стал вторым в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги. Альфред завоевала золото

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз занял второе место в забеге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне (Великобритания). Он пробежал ровно за 10 секунд.
Победу в забеге одержал представитель Ямайки Облик Севилл. Он преодолел дистанцию за 9,86 секунды. Тройку лидеров замкнул Зарнел Хьюз из Великобритании (10,02).
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Мужчины, 100 м:
1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86.
2. Ноа Лайлз (США) – 10,00.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02.
Ранее 24-летняя Жюльен Альфред из Сент-Люсии стала победительницей забега на 200 м. Она преодолела дистанцию за 21,71 секунды. Второе место заняла британка Дина Эшер-Смит (22,25). Бронзу завоевала ещё одна британка, Эми Хант (22,31).
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Женщины, 200 м:
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71.
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25.
3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31.