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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 20 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 20 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 20 июля.

В соревнованиях по плаванию на открытой воде российская команда будет представлена Маргаритой Ершовой, Ксенией Мишариной, Савелием Лузиным и Денисом Адеевым. В командной дисциплине у синхронистов на арену россияне не выйдут.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 20 июля (время московское)

Плавание на открытой воде:

3:00. Командные соревнования. 4х1500 м.

Синхронное плавание:

13:30. Командные соревнования, вольный стиль.

Водное поло. Мужчины:

Матч за 15-е место:
4:00. ЮАР — Сингапур.

Матч за 13-е место:
5:35. Австралия — Китай.

За 9-12-е места:
7:10. Япония — Бразилия;
8:45. Румыния — Канада.

1/4 финала:
11:00. Италия — Греция;
12:35. Испания — Черногория;
14:10. США — Сербия;
15:45. Хорватия — Венгрия.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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