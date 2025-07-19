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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 20 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 20 июля.

В соревнованиях по плаванию на открытой воде российская команда будет представлена Маргаритой Ершовой, Ксенией Мишариной, Савелием Лузиным и Денисом Адеевым. В командной дисциплине у синхронистов на арену россияне не выйдут.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 20 июля (время московское)

Плавание на открытой воде:

3:00. Командные соревнования. 4х1500 м.

Синхронное плавание:

13:30. Командные соревнования, вольный стиль.

Водное поло. Мужчины:

Матч за 15-е место:

4:00. ЮАР — Сингапур.

Матч за 13-е место:

5:35. Австралия — Китай.

За 9-12-е места:

7:10. Япония — Бразилия;

8:45. Румыния — Канада.

1/4 финала:

11:00. Италия — Греция;

12:35. Испания — Черногория;

14:10. США — Сербия;

15:45. Хорватия — Венгрия.