Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 20 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 20 июля.
В соревнованиях по плаванию на открытой воде российская команда будет представлена Маргаритой Ершовой, Ксенией Мишариной, Савелием Лузиным и Денисом Адеевым. В командной дисциплине у синхронистов на арену россияне не выйдут.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 20 июля (время московское)
Плавание на открытой воде:
3:00. Командные соревнования. 4х1500 м.
Синхронное плавание:
13:30. Командные соревнования, вольный стиль.
Водное поло. Мужчины:
Матч за 15-е место:
4:00. ЮАР — Сингапур.
Матч за 13-е место:
5:35. Австралия — Китай.
За 9-12-е места:
7:10. Япония — Бразилия;
8:45. Румыния — Канада.
1/4 финала:
11:00. Италия — Греция;
12:35. Испания — Черногория;
14:10. США — Сербия;
15:45. Хорватия — Венгрия.