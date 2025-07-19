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Ярослава Магучих заняла четвёртое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Ярослава Магучих заняла четвёртое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
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Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла четвёртое место на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне (Великобритания). Она с третьей попытки взяла высоту 1,93.

Первое место в соревнованиях по прыжках в высоту заняла британка Морган Лейк. Второй результат показала австралийка Элинор Паттерсон. Замкнула тройку лидеров Кристина Хонзель из Германии.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Прыжки в высоту, женщины:

1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,96.

2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,93 (с первой попытки).

3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,93 (со второй попытки).

4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,93 (с третьей попытки).

Ярослава Магучих — действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (2,10 м). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022).

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