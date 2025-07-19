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Результаты 11-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Лондоне

В субботу, 19 июля, в Юджине (США) прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Результаты 11-го этапа:

Женщины

Бег 200 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71.

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25.

3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31.

Бег 400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,10.

2. Жасмин Джонс (США) – 53,18.

3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,79.

Бег 800 м

1. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 1.56,74.

2. Эддисон Уайли (США) – 1.57,43.

3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,62.

Бег 5000 м

1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.30,57.

2. Фантейе Белайне (Эфиопия) – 14.30,90.

3. Роуз Дэвис (Австралия) – 14.31,45.

Бег 1 миля

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.11,88.

2. Джессика Халл (Австралия) – 4.13,68.

3. Сара Хили (Ирландия) – 4.16,26.

Прыжки с шестом

1. Оливия Мактаггарт (Новая Зеландия) – 4,73.

2. Кэти Мун (США) – 4,73.

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73.

Прыжки в высоту

1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,96.

2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,93 (с первой попытки).

3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,93 (со второй попытки).

4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,93 (с третьей попытки).

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,93.

2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,92.

3. Хилари Кпача (Франция) – 6,86.

Мужчины

Бег 100 м

1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86.

2. Ноа Лайлз (США) – 10,00.

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02.

Бег 400 м

1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,14.

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,27.

3. Нене Закити (ЮАР) – 44,29.

Бег 800 м

1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.42,00.

2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,22.

3. Макс Баргин (Великобритания) – 1.42,36.

Бег 1500 м

1. Фануэль Коэч (Кения) – 3.28,82.

2. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,37.

3. Исаак Надер (Португалия) – 3.31,55.

Прыжки в длину

1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,20.

2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,19.

3. Кэри Маклеод (Ямайка) – 8,10.

Диск

1. Миколас Алекна (Литва) – 71,70.

2. Кристиан Чех (Словения) – 68,83.

3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 67,24.