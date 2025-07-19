Результаты 11-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Лондоне

В субботу, 19 июля, в Юджине (США) прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2025. Лондон. Результаты 11-го этапа:
Женщины
Бег 200 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,71.
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,25.
3. Эми Хант (Великобритания) – 22,31.
Бег 400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,10.
2. Жасмин Джонс (США) – 53,18.
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,79.
Бег 800 м
1. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 1.56,74.
2. Эддисон Уайли (США) – 1.57,43.
3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,62.
Бег 5000 м
1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.30,57.
2. Фантейе Белайне (Эфиопия) – 14.30,90.
3. Роуз Дэвис (Австралия) – 14.31,45.
Бег 1 миля
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.11,88.
2. Джессика Халл (Австралия) – 4.13,68.
3. Сара Хили (Ирландия) – 4.16,26.
Прыжки с шестом
1. Оливия Мактаггарт (Новая Зеландия) – 4,73.
2. Кэти Мун (США) – 4,73.
3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73.
Прыжки в высоту
1. Морган Лейк (Великобритания) – 1,96.
2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,93 (с первой попытки).
3. Кристина Хонзель (Германия) – 1,93 (со второй попытки).
4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,93 (с третьей попытки).
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,93.
2. Ларисса Япикино (Италия) – 6,92.
3. Хилари Кпача (Франция) – 6,86.
Мужчины
Бег 100 м
1. Облик Севилл (Ямайка) – 9,86.
2. Ноа Лайлз (США) – 10,00.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,02.
Бег 400 м
1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,14.
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,27.
3. Нене Закити (ЮАР) – 44,29.
Бег 800 м
1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.42,00.
2. Марко Ароп (Канада) – 1.42,22.
3. Макс Баргин (Великобритания) – 1.42,36.
Бег 1500 м
1. Фануэль Коэч (Кения) – 3.28,82.
2. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,37.
3. Исаак Надер (Португалия) – 3.31,55.
Прыжки в длину
1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,20.
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,19.
3. Кэри Маклеод (Ямайка) – 8,10.
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 71,70.
2. Кристиан Чех (Словения) – 68,83.
3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 67,24.