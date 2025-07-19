Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Николай Колесников завоевал серебро Универсиады-2025 на 200 м кролем

Пловец Николай Колесников завоевал серебро Универсиады-2025 на 200 м кролем
Николай Колесников
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Николай Колесников стал серебряным призёром Универсиады-2025 в Германии в заплыве 200 м вольным стилем.

Золото завоевал американский спортсмен Якоб Райан Митчелл, который преодолел дистанцию за 1.46,22. Бронзовая награда досталась его соотечественнику Бэйлору Уильяму Нельсону.

Универсиада-2025. Плавание. Мужчины, 200 м вольным стилем. Финал:

1. Якоб Райан Митчелл (США) — 1.46,22.
2. Николай Колесников (Россия) +0,55 секунды отставания;
3. Бэйлор Уильям Нельсон (США) +0,59.

Российские спортсмены выступают на Универсиаде-2025 в нейтральном статусе. На момент написания новости в их активе четыре медали: два золота, а также по одной серебряной и бронзовой наградам. Россияне занимают седьмое место в медальном зачёте. Лидером являются представители США.

Материалы по теме
Илья Симакин прошёл в 1/8 финала Универсиады-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android