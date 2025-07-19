Пловец Николай Колесников завоевал серебро Универсиады-2025 на 200 м кролем

Российский пловец Николай Колесников стал серебряным призёром Универсиады-2025 в Германии в заплыве 200 м вольным стилем.

Золото завоевал американский спортсмен Якоб Райан Митчелл, который преодолел дистанцию за 1.46,22. Бронзовая награда досталась его соотечественнику Бэйлору Уильяму Нельсону.

Универсиада-2025. Плавание. Мужчины, 200 м вольным стилем. Финал:

1. Якоб Райан Митчелл (США) — 1.46,22.

2. Николай Колесников (Россия) +0,55 секунды отставания;

3. Бэйлор Уильям Нельсон (США) +0,59.

Российские спортсмены выступают на Универсиаде-2025 в нейтральном статусе. На момент написания новости в их активе четыре медали: два золота, а также по одной серебряной и бронзовой наградам. Россияне занимают седьмое место в медальном зачёте. Лидером являются представители США.