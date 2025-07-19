«Желаю Эвенепулу выздоровления». Погачар подвёл итоги 14-го этапа «Тур де Франс» — 2025

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал исход 14-го этапа «Тур де Франс» — 2025. Он также пожелал выздоровления Ремко Эвенепулу, который сошёл с дистанции.

«Мы были близки к победе на этапе, но Теймен Аренсман сегодня был действительно силён и полностью заслужил эту победу. Снимаю перед ним шляпу. Мы можем быть довольны Пиренеями. Сегодня провели отличный этап, ехали в своём темпе весь день. День был очень тяжёлым из-за погоды и подъёмов. К тому же отрыв не ушёл до Турмале, поэтому первые 70 километров прошли на бешеной скорости. А потом спуски были немного пугающими, особенно с Турмале.

Йонас [Вингегор] сегодня атаковал. Он действительно был хорош. Честно говоря, ожидал, что он начнёт атаковать немного раньше. Когда я нейтрализовал две его попытки, понял, что у меня нет необходимой мощности, чтобы контратаковать и идти на максимуме до финиша. Поэтому решил контролировать этап, держаться у него на колесе и затем спринтовать в конце. Мы уже прошли несколько горных этапов, и, наверное, это был его самый сильный день в Пиренеях. Уверен, в Альпах он продолжит атаковать меня.

Жаль, что Ремко Эвенепул сошёл с «Тура». Не знаю, что с ним произошло точно, но вчера мы говорили о том, что ему не стоит поддаваться шумихе в СМИ и лучше сосредоточиться на моменте. В велоспорте никогда не знаешь, как проснёшься и когда снова будешь бороться за подиум на «Тур де Франс». Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Погачара пресс-служба соревнований.