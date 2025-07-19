Фото: велогонщик вырвал у фаната плакат, чтобы согреть себя во время «Тур де Франс»

Французский велогонщик Жулиан Алафилипп из команды Tudor Pro Cycling во время 14-го этапа «Тур де Франс» вырвал из рук фаната плакат из картона, чтобы согреть себя. Надпись на нём была адресована Ваут ван Арту (Visma | Lease a Bike).

Француз порвал плакат на разные части и одну из них засунул себе под комбинезон в зону груди. Сегодня, 19 июля, соревнования проходили в горной местности, где установилась прохладная погода и было туманно.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Напомним, нидерландский велогонщик Теймен Аренсман из INEOS Grenadiers стал победителем 14-го этапа «Тур де Франс» — 2025. Он преодолел дистанцию с горным рельефом По — Люшон-Супербаньер в 182,6 км за 4:53.35.