Прыгун в воду Александр Бондарь рассказал о волнении перед ЧМ-2025 в Сингапуре

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 прыгун в воду Александр Бондарь поделился эмоциями перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Спортсмен не выступал на международной арене с 2021 года.

— Ты не выступал на Кубке мира, не прыгал на стартах в Ростоке. Тревожно возвращаться вот так, сразу на чемпионат мира?

— Это сложно. Я нигде на международном уровне не прыгал с 2021-го. Поэтому я не понимаю, как оно будет. То есть, конечно, всё это понятно, знакомо, но перерыв всё же серьёзный, какой-то момент адаптации будет.

— Что скажешь молодым ребятам, которые готовятся дебютировать на чемпионате мира?

— Скажу так: не думайте постоянно об этом. Нужно просто держать в голове желание максимально хорошо сделать свою программу. Ты уже отобрался на чемпионат мира, теперь выступай, делай, что наработано, лишних мыслей не надо, — приводит слова Бондаря «Матч ТВ».