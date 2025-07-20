Россия заняла шестое место в командном заплыве на открытой воде на ЧМ-2025

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился командные соревнования по заплыву на открытой воде 4х1500 м.

Победу одержала сборная Германии, показав результат 1:09:13.30. На втором месте финишировали итальянцы — 1:09:15.40. Третье место у команды Венгрии — 1:09:16.70.

Российская команда финишировала на шестом месте, показав время 1:10:24.00. Российская команда была представлена Маргаритой Ершовой, Ксенией Мишариной, Савелием Лузиным и Денисом Адеевым.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.