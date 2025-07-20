Россия заняла шестое место в командном заплыве на открытой воде на ЧМ-2025
Поделиться
На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился командные соревнования по заплыву на открытой воде 4х1500 м.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Командные соревнования. Открытая вода 4х1500 м
20 июля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Италия
3
Венгрия
Победу одержала сборная Германии, показав результат 1:09:13.30. На втором месте финишировали итальянцы — 1:09:15.40. Третье место у команды Венгрии — 1:09:16.70.
Российская команда финишировала на шестом месте, показав время 1:10:24.00. Российская команда была представлена Маргаритой Ершовой, Ксенией Мишариной, Савелием Лузиным и Денисом Адеевым.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2025
-
04:53
- 19 июля 2025
-
23:07
-
22:52
-
22:38
-
21:24
-
19:58
-
19:52
-
19:14
-
18:59
-
18:46
-
18:22
-
18:21
-
17:49
-
16:52
-
16:47
-
16:25
-
16:23
-
15:56
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
14:56
-
14:47
-
14:36
-
14:12
-
14:05
-
13:53
-
13:40
-
13:07
-
12:52
-
12:47
-
12:21
-
12:08
-
11:51
-
11:24