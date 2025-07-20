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Ремко Эвенепул прокомментировал решение сойти с «Тур де Франс» — 2025

Ремко Эвенепул прокомментировал решение сойти с «Тур де Франс» — 2025
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Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) прокомментировал своё решение сойти с многодневки «Тур де Франс» — 2025. Эвенепул прекратил борьбу во время одного из подъёмов на 14-м этапе соревнований.

«Один плохой день это бывает, но три дня подряд… Понятия не имею, почему так случилось, нужно разобраться. Все знают, что у меня была ужасно тяжёлая зима, но… может быть, что-то не так с моим организмом? Не могу сказать. Я практически не мог тренироваться перед «Туром».

Я не мог справиться с какой-либо серьёзной нагрузкой и в самой гонке не могу выкладываться так, как нужно. Дело даже не в травмированном зимой плече. Оно мне мешает больше в повседневной жизни, чем в гонке – не могу нести сумку правой рукой, например», – приводит слова Эвенепула Sporza.

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