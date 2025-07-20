Ярослава Магучих впервые за три года осталась без медали Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих осталась без медали на этапе Бриллиантовой лиги впервые с июня 2022 года.

Вчера, 19 июля, Магучих заняла четвёртое место на этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Лондоне (Великобритания). Она с третьей попытки взяла высоту 1,93. Первое место в соревнованиях по прыжках в высоту заняла британка Морган Лейк. Второй результат показала австралийка Элинор Паттерсон. Замкнула тройку лидеров Кристина Хонзель из Германии.

Напомним, в июне 2022 года Магучих заняла пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).