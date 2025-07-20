Пловчиха Ершова рассказала о травле в соцсетях после схода с 10 км заплыва на ЧМ-2025

Пловчиха Маргарита Ершова рассказала о травле в социальных сетях после схода с соревнований по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Ершова почувствовала себя плохо из-за перегрева и не смогла продолжить борьбу в заплыве.

«Мне стало плохо на «десятке», и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие. Но были и те, кто желал мне здоровья, чтобы я поправлялась. Плохих комментариев было мало, но я человек ранимый и всё приняла близко к сердцу. Для меня это стало дополнительной мотивацией: если люди считают, что я не выложилась на все 100, то должна доказать обратное, сделать лучше, чем они думают обо мне.

В общем и целом я довольна, для меня это было крутое приключение. Я ничего плохого не могу сказать, не очень удались только 10 км, но на ошибках учатся — будем искать такую же жаркую погоду и влажность, нужно научиться работать во всех условиях», – приводит слова Ершовой ТАСС.