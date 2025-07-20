Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Аренсман — о победе на 14-м этапе «Тур де Франс» — 2025: я в лучшей форме в жизни

Аренсман — о победе на 14-м этапе «Тур де Франс» — 2025: я в лучшей форме в жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский велогонщик Теймен Аренсман (INEOS Grenadiers) поделился эмоциями после победы на 14-м этапе «Тур де Франс» — 2025. Аренсман впервые в карьере победил на этапе веломногодневки.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Честно говоря, я просто хотел прочувствовать атмосферу «Тур де Франс» — самой большой гонки в мире — после неплохих выступлений на «Джиро» и «Вуэльте». А теперь я выигрываю этап в своём первом «Туре», да ещё таким образом… Это безумие, просто невероятно!

Я уже ехал «Джиро» в этом году, после чего заболел. Но мне всё же удалось хорошо подготовиться к «Туру». В первую неделю пришлось проявить терпение — ждать гор. И вот при первой же возможности я стал вторым на Ле Мон-Дор, что само по себе было потрясающим опытом для дебюта. Но сегодняшнее — это нечто. У меня просто были фантастические ноги. Я в лучшей форме в жизни.

Когда я услышал разницу на Пейресурде между мной и группой генеральщиков, я подумал: три минуты форы против Тадея Погачара и Йонаса Вингегора — этого мало, надо атаковать. Возможно, это была бы самоубийственная идея, но я обязан был попробовать. Я не могу поверить, что у меня получилось. На второй части подъёма я уже начинал сдавать, но зрители просто дали мне дополнительные ватты», – приводит слова Аренсмана пресс-служба «Тур де Франс».

Материалы по теме
Ремко Эвенепул сошёл с «Тур де Франс» — 2025 во время 14-го этапа
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android