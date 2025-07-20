Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронистки Китая завоевали золотые медали в произвольной программе команд на ЧМ-2025

Синхронистки Китая завоевали золотые медали в произвольной программе команд на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Представительницы сборной Китая выиграли произвольную программу в вольном стиле на командном турнире чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре, набрав 348,4779 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Вольный стиль
20 июля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
348.4779
2
Япония
334.7232
3
Испания
321.1328

Серебряные награды завоевали представительницы сборной Японии с результатом 334,7232 балла, бронзовые медали завоевали синхронистки Испании (321,1328 балла). Российские синхронистки не принимали участия в данном виде программы.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа:

1. Китай – 348,4779 балла.
2. Япония – 334,7232.
3. Испания – 321,1328.
4. США – 318,0808.
5. Италия – 313,4337.
6. Мексика – 285,7186.
7. Казахстан – 277,8196.
8. Беларусь – 274,9779.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android