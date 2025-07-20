Синхронистки Китая завоевали золотые медали в произвольной программе команд на ЧМ-2025

Представительницы сборной Китая выиграли произвольную программу в вольном стиле на командном турнире чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре, набрав 348,4779 балла.
Серебряные награды завоевали представительницы сборной Японии с результатом 334,7232 балла, бронзовые медали завоевали синхронистки Испании (321,1328 балла). Российские синхронистки не принимали участия в данном виде программы.
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа:
1. Китай – 348,4779 балла.
2. Япония – 334,7232.
3. Испания – 321,1328.
4. США – 318,0808.
5. Италия – 313,4337.
6. Мексика – 285,7186.
7. Казахстан – 277,8196.
8. Беларусь – 274,9779.