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Немецкий бегун побил рекорд, установленный Вархольмом на чемпионате Европы до 23 лет

Немецкий бегун побил рекорд, установленный Вархольмом на чемпионате Европы до 23 лет
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Немецкий легкоатлет Ове Фишер-Брайхольц установил новый рекорд чемпионатов Европы для спортсменов не старше 23 лет, пробежав дистанцию 400 м с барьерами быстрее предыдущего рекордсмена олимпийского чемпиона норвежца Карстена Вархольма. Немец преодолел дистанцию за 48,01 секунды, что на 0,36 секунды быстрее предыдущего рекорда соревнований.

«Это определённо самый счастливый день в моей спортивной карьере. Я просто не могу в это поверить! Медаль была у меня в голове всё это время. То, что я смогу выполнить норматив на чемпионат мира, мне говорили другие, но я хотел просто сконцентрироваться на забеге и знал: всё остальное придёт само. Это ещё не идеальный забег — если мы его проанализируем, наверняка найдём пару ошибок, скорее всего, на первом барьере», – приводит слова Фишер-Брайхольца Eurosport.de.

Стоит отметить, что результат, показанный Ове Фишер-Брайхольцем, является шестым лучшим результатом сезона в мире в беге на 400 м с барьерами.

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