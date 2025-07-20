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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 20 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 20 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10-го соревновательного дня турнира, который прошёл 20 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 20 июля:

Плавание на открытой воде:

Командные соревнования. 4х1500 м

1. Германия — 1:09.13,30.
2. Италия — отставание 2,10.
3. Венгрия +3,40.
...
6. Россия +1.10,70.

Синхронное плавание:

Командные соревнования, вольный стиль

1. Китай — 348,4779.
2. Япония — 334,7232.
3. Испания — 321,1328.

Водное поло. Мужчины

Матч за 15-е место:
ЮАР — Сингапур — 13:14.

Матч за 13-е место:
Австралия — Китай — 16:9.

За 9-12-е места:
Япония — Бразилия — 22:11.
Румыния — Канада — 18:12.

1/4 финала:
Италия — Греция — 11:17.
Испания — Черногория — 14:5.
США — Сербия — 9:14.
Хорватия — Венгрия — 12:18.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта - 2025
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта - 2025
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