ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 20 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10-го соревновательного дня турнира, который прошёл 20 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 20 июля:

Плавание на открытой воде:

Командные соревнования. 4х1500 м

1. Германия — 1:09.13,30.

2. Италия — отставание 2,10.

3. Венгрия +3,40.

...

6. Россия +1.10,70.

Синхронное плавание:

Командные соревнования, вольный стиль

1. Китай — 348,4779.

2. Япония — 334,7232.

3. Испания — 321,1328.

Водное поло. Мужчины

Матч за 15-е место:

ЮАР — Сингапур — 13:14.

Матч за 13-е место:

Австралия — Китай — 16:9.

За 9-12-е места:

Япония — Бразилия — 22:11.

Румыния — Канада — 18:12.

1/4 финала:

Италия — Греция — 11:17.

Испания — Черногория — 14:5.

США — Сербия — 9:14.

Хорватия — Венгрия — 12:18.