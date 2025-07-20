Бельгиец Тим Велленс выиграл 15-й этап «Тур де Франс», Александр Власов — шестой

Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Тим Велленс (UAE Team Emirates — XRG) выиграл 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 169,3 км он преодолел за 3:34.09.

Вторым стал его соотечественник Виктор Кампенартс (Team Visma-Lease a Bike), отстав от лидера на 1.28. Тройку сильнейших замыкает француз Жюлиан Алафилипп (Tudor Pro Cycling Team) (+1.36). Россиянин Александр Власов (Red Bull-Bora-Hansgrohe) финишировал с шестым результатом (+1.36).

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 15-го этапа: