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Бельгиец Тим Велленс выиграл 15-й этап «Тур де Франс», Александр Власов — шестой

Бельгиец Тим Велленс выиграл 15-й этап «Тур де Франс», Александр Власов — шестой
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Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Тим Велленс (UAE Team Emirates — XRG) выиграл 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 169,3 км он преодолел за 3:34.09.

Вторым стал его соотечественник Виктор Кампенартс (Team Visma-Lease a Bike), отстав от лидера на 1.28. Тройку сильнейших замыкает француз Жюлиан Алафилипп (Tudor Pro Cycling Team) (+1.36). Россиянин Александр Власов (Red Bull-Bora-Hansgrohe) финишировал с шестым результатом (+1.36).

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 15-го этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG).
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 4,13 секунды отставания.
  3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +7,53.
  4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +9,18.
  5. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +10,21.
  6. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +10,34.
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