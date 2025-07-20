Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 21 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 21 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 21 июля (время московское)
Синхронное плавание:
9:00. Мужчины. Соло. Вольный стиль.
13:30. Женщины. Дуэты. Техническая программа.
Водное поло. Женщины:
Матчи за 9-12-е места:
4:00. Франция — Великобритания.
5:35. Китай — Новая Зеландия.
Матчи за 5-8-е места:
11:00. Австралия — Япония.
15:00. Италия — Нидерланды.
1/2 финала:
12:35. Греция — США.
16:35. Венгрия — Испания.