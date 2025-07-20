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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 21 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 21 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 21 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 21 июля (время московское)

Синхронное плавание:

9:00. Мужчины. Соло. Вольный стиль.

13:30. Женщины. Дуэты. Техническая программа.

Водное поло. Женщины:

Матчи за 9-12-е места:
4:00. Франция — Великобритания.
5:35. Китай — Новая Зеландия.

Матчи за 5-8-е места:
11:00. Австралия — Япония.
15:00. Италия — Нидерланды.

1/2 финала:
12:35. Греция — США.
16:35. Венгрия — Испания.

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