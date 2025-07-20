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Пловец Степанов выиграл золото Универсиады на дистанции 1500 м вольным стилем

Пловец Степанов выиграл золото Универсиады на дистанции 1500 м вольным стилем
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Российский пловец Алексей Степанов одержал победу на Универсиаде-2025, которая проходит в Германии. Спортсмен выиграл заплыв на дистанции 1500 м вольным стилем. Степанов показал результат 14 минут 55,98 секунды.

В активе российских спортсменов на Универсиаде-2025 стало пять медалей: три золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде.

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в составе 48 человек. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).

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