Пловец Степанов выиграл золото Универсиады на дистанции 1500 м вольным стилем

Российский пловец Алексей Степанов одержал победу на Универсиаде-2025, которая проходит в Германии. Спортсмен выиграл заплыв на дистанции 1500 м вольным стилем. Степанов показал результат 14 минут 55,98 секунды.

В активе российских спортсменов на Универсиаде-2025 стало пять медалей: три золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде.

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в составе 48 человек. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).