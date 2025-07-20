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«Это моя величайшая победа». Тим Велленс — о первом месте на 15-м этапе «Тур де Франс»

«Это моя величайшая победа». Тим Велленс — о первом месте на 15-м этапе «Тур де Франс»
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Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Тим Велленс (UAE Team Emirates — XRG) высказался о победе на 15-м этапе «Тур де Франс» — 2025. Он преодолел дистанцию за 3:34.09.

«Конечно, это моя величайшая победа, нет ничего лучше, чем выиграть этап «Тур де Франс», и с майкой чемпиона Бельгии она значит ещё больше. Я изменился с тех пор, как был гонщиком несколько лет назад, но, думаю, в первую очередь потому, что теперь работаю в лучшей команде мира, и это изменило мою карьеру. Моя единственная цель — сохранить жёлтую майку Тадея, поэтому мы и приехали, и пока всё идёт хорошо. Для меня большая честь работать с ним, и эта победа — дополнительное преимущество, но я не собирался вступать в клуб победителей трёх главных туров», — приводит слова Велленса Eurosport.fr.

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