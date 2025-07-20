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Погачар — о Велленсе на «Тур де Франс»: рад за него даже больше, чем когда сам выигрываю

Погачар — о Велленсе на «Тур де Франс»: рад за него даже больше, чем когда сам выигрываю
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал победу бельгийца Тима Велленса на 15-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» — 2025.

«Я очень рад за него. Он так много работает ради нас, чтобы сохранить эту жёлтую майку. Помогал мне последние несколько лет на классиках, жертвовал собой ради меня, в том числе и во время тренировочных сборов. Теперь, когда он выиграл «Тур», это большая честь для команды. Он не упустил свой шанс. Я рад за него даже больше, чем когда сам выигрываю этап», — приводит слова Погачара Eurosport.fr.

На 15-м этапе «Тур де Франс» — 2025 Погачар финишировал на 33-м месте. В генеральной классификации он занимает первую строчку.

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