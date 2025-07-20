Тадей Погачар — о недомогании: это из-за кондиционеров и переедания мороженого

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар после 15-го этапа «Тур де Франс» — 2025 рассказал о небольших проблемах со здоровьем.

«У меня уже несколько дней болит горло. Думаю, это из-за кондиционеров и переедания мороженого – это немного влияет на горло и нос. Но всё в порядке, ничего серьёзного», — приводит слова Погачара Eurosport.de.

На 15-м этапе «Тур де Франс» — 2025 Погачар финишировал на 33-м месте. В генеральной классификации он продолжает занимать первую строчку.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 15-го этапа: