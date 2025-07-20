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Тадей Погачар — о недомогании: это из-за кондиционеров и переедания мороженого

Тадей Погачар — о недомогании: это из-за кондиционеров и переедания мороженого
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар после 15-го этапа «Тур де Франс» — 2025 рассказал о небольших проблемах со здоровьем.

«У меня уже несколько дней болит горло. Думаю, это из-за кондиционеров и переедания мороженого – это немного влияет на горло и нос. Но всё в порядке, ничего серьёзного», — приводит слова Погачара Eurosport.de.

На 15-м этапе «Тур де Франс» — 2025 Погачар финишировал на 33-м месте. В генеральной классификации он продолжает занимать первую строчку.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 15-го этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG).
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 4,13 секунды отставания.
  3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +7,53.
  4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +9,18.
  5. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +10,21.
  6. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +10,34.
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