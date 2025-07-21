Российские синхронистки стали вторыми в квалификации программ команд на ЧМ-2025
Российские синхронистки заняли второе место в квалификации технической программы команд на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.
За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа, женщины. Квалификация:
- Китай — 306,2460 балла.
- Россия — 295,4633.
- Испания — 288,4091.
- Италия — 278,0758.
- Украина — 268,9901.
- Япония — 266,7967.
Финал технической программы команд состоится завтра, 22 июля.
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