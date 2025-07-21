Российские синхронистки стали вторыми в квалификации программ команд на ЧМ-2025

Российские синхронистки заняли второе место в квалификации технической программы команд на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа, женщины. Квалификация:

Китай — 306,2460 балла. Россия — 295,4633. Испания — 288,4091. Италия — 278,0758. Украина — 268,9901. Япония — 266,7967.

Финал технической программы команд состоится завтра, 22 июля.