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Российские синхронистки стали вторыми в квалификации программ команд на ЧМ-2025

Российские синхронистки стали вторыми в квалификации программ команд на ЧМ-2025
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Российские синхронистки заняли второе место в квалификации технической программы команд на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа, женщины. Квалификация:

  1. Китай — 306,2460 балла.
  2. Россия — 295,4633.
  3. Испания — 288,4091.
  4. Италия — 278,0758.
  5. Украина — 268,9901.
  6. Япония — 266,7967.

Финал технической программы команд состоится завтра, 22 июля.

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