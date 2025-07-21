Синхронист Александр Мальцев завоевал второе золото ЧМ-2025 в Сингапуре
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Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев одержал победу в сольной программе вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. Это второе золото Мальцева на этих соревнованиях и второе для команды России.
Мальцев завершил соревнования с результатом в 229,5613 балла. Серебро завоевал китайский синхронист Муэ Го (220,1926). Тройку призёров замкнул итальянец Филиппо Пелати (213,9850).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Вольный стиль, мужчины:
- Александр Мальцев (Россия) — 229,5613 балла.
- Муэ Го (Китай) — 220,1926.
- Филиппо Пелати (Италия) — 213,9850.
- Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) — 210,9125.
- Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) — 206,8150.
- Хорди Касерес-Иглесиас (Испания) — 202,0400.
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