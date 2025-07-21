Синхронист Александр Мальцев завоевал второе золото ЧМ-2025 в Сингапуре

Пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев одержал победу в сольной программе вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. Это второе золото Мальцева на этих соревнованиях и второе для команды России.

Мальцев завершил соревнования с результатом в 229,5613 балла. Серебро завоевал китайский синхронист Муэ Го (220,1926). Тройку призёров замкнул итальянец Филиппо Пелати (213,9850).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Вольный стиль, мужчины: